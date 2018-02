Posted by Bos

(Dhagayso) Maxaa ka soo baxay kulankii dhaxmaray Maamulka Galmudug iyo Hay,ada WFP?

Maamulka Galmudug ayaa kulan laqaatay maanta Hay,ada WFP oo kamid ah Hay,adaha ka howlgala Deegaanada uu maamulaan Gal mudug uu ka arimiyo ,oo ay Abaartu saamaysay .

kunakla ayaa lagu soo bandhigay Qorshe ka kooban lix qodob oo lagu caawinayo dadka ay Abaaruru saamaysay, lagulana dagalamayo shaqo laaanta haysata dhalinyarada.

Maamulka Gobolka Mudug ayaa sheegay in Hay,ada WFP ay isla qaateen Qorshihii kulanka looga hadlay,waxaana laguna balamay in bisha March dib kulan kale laysugu yimaado.

Hadaba Madaxweyne kuxigeenka Maamulka Galmudug Maxamed xaashi Carabay ayaa Warbaahinta usharaxaya wax yaabihii kulanka lagu soo qaaday.

