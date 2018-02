Posted by Bos

(Dhagayso) Maxaad ka Taqaan Taariiqda Gobolka Garda Fuu iyo khayraadka ku jira ?

Gobolka Garada Fuu waa gobolkii ugu dambeeyay ee gobolada Puntland labixiyay ,waxaana uu kulmiyaa sadaxda badood ee kala Ah bada INDIA, Gulf of Aden, iyo Arabian sea .

Gobolka Garada Fuu waxaa mara 10 dhabo oo ay isticmaalaan Diyaaradaha ukala goosha Afrika iyo Asia.

Gobolkan waxaa daris la ah wadamo ay ka midyihiin Cuman, Imaaraadka Carabta ,iyo dalka Yaman.

khayraadka uuleeyahay gobolka Garada Fuu ayaa waxaa ka mid ah, 1-khayraadka kaluunka 2- khayraadka Xabkaha iyo Maydiga, 3-khayraadka Dhuxul dhagaxda iyo khayraadka dalxiiska .

Hadaba gobolka intaas oo khayraad ah uu ku jiro oo aan ka soo sheekeenay ayaan lahayn Wadooyin loo maro oo ay dadku kaga faa iidaystaan khayraadka uu Eebe ku manaystay gobolkan,waxaana looyaqaana gobolada gaariwaaga ah ,waana gobolada laamiga ka baxsan oo aysan dowladdi hii Puntland soomaray aysan gaarsiin adeegyadii bulshada ay ubaahnaayeen .

Waxaa haatan socda dadaalo lagu dhisayo wado dherer keeda uu yahay 650 kiiloo mtr oo isku xiri doonta Caluula iyo kala beer iyo Deked ay wax kala soo dagaan dadka deegaankaasi .

Hadaba Taariiqda gobolkan iyo khayraadkiisa waxaa Puntlandi uga waramay Wasiir kuxigeenka wasaarada Arimaha gudaha iyo Dowladaha hoose ee Puntland C/laahi Xaashi Qoob deero.

Halkan ka dhagayso .

Wasir Qoob deero

