Posted by Bos

Dhagayso:- Maxay tahay Sababaha ay Gabdhaha Soomaaliyeed uga haraan Wax barashada ?

Dalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu tilmaa maa in uu ka mid yahay Wadamada dhanka waxbarashada Geeska Afrika ugu hooseeya tan iyo wixii ka dambeeyay bur bur kii dowladdii dhexe ee Soomaaliya.

Sababaha ay gabdhuhu uga haraan waxbarashada ayaa lagu sheegay in ay tahay guurka deg deg ah .

intabadan arintan ayaa waxa ay ku dhacdaa Qoysaska danyarta ah oo aan awoodin in ay waxbarashada iska bixiyaan.

Ifraax C/rashiid oo ku sugan Magaalada Garoowe ayaa Cilmi baari ku samaysay sababta ay Gabdhuhu Waxbarashada ay uga haraan.?

Halkan ka dhagayso.

Codka Ifraax

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.