(Dhagayso) Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida Oo dil Toogasho ah ku riday Sarkaalkii dilay Abaanduulihii Ciidanka Badda Soomaaliya

Gaashaanle sare Cabdinaasir Xoosh Maxamed oo ahaa Taliyihii Raxanta Doomaha Badda ee ciidanka badda Soomaaliya, ayaa la isugu daray daraja ka xayuubin iyo dil toogasha ah, kadib dil uu horey ugu geystay Abaanduulihii Ciidamada Badda Soomaaliyeed Saciid Aadan Yuusuf (Mariino) 18-01-2018 gudaha Dekadda weyn ee Muqdisho.

Sida subaxnimadii saakay xilliga Muqdisho uu warbaahinta uga sheegay meel fagaara ah G/sare Xasan Cali Nuur Shuute Gudoomiyaha Maxkamadda Darajada1-aad ee Ciidamada Qalabka Sida.

Dambiilaha ayaa heysta fursad kale oo uu ku dalban karo rafcaan, hadii uusan ku qanacsaneen xukunka Maxkamadda D,1-aad ee Ciidamada Qalabka Sida.

Halkan hoose ka dhagayso codka Gudoomiyaha Maxkamada.

Codka gudoomiyaha maxkamada

