(Dhagayso) Meedka Nabadoon Axmed diiriye Oo looqaaday Magaalada Cadaado iyo Madaxda Dowlada Soomaaliya Oo ka qaybgashay Salaadii Janaasada

Garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaa goor dhawayd ka duushay diyaaradii siday Alaha unaxariisto meedkii Nabadoon Axmed Diiriye oo kamid ahaa Nabadoonada Caanka ka ahaa koonfurta soomaaliya, kaas oo maanta meedkiisa loo qaaday Magaalada Cadaado.

Diyaaradii siday meedka Nabadoonka ayaa waxaa horay usii raacay wafdi uu hogaaminayay Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf.

Nabadoonka ayaa maalin kahor waxa uu ku geeriyooday magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya .

ka hor inta aan meedka Nabadoonka loo qaadin magaalada Cadaado waxaa salaad janaaso ah loogu sameeyay Masjid ku yaala magaalada Muqdisho halkaas oo ay salaada Janaasada kula tukadeen Culimada Madaxda ugu saraysa dalka oo uu kamid ahaa R/wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre.

