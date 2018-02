Posted by Bos

(Dhagayso) Muqdisho Oo lagu Afduubtay Gabar yar Oo da,deeda lagu Sheegay 5 Sano Jir

Maalmihii udameeyay waxaa gobolada koon fureed gaar ahaa Magaalo Madaxda Soomaaliya ee Muqdisho ku soo badanayay Afduubka gabdhaha da,dooda ay u dhaxayso 5-jir ilaa 12 jir.

Wasaarada Amniga ee Xukuumada Soomaaliya ayaa xaqiijisay in Magaalada Muqdisho gudaheeda nin Darawal ka ahaa gaadiidka loo yaqaan Bajajta oo ay dadweynuhu isticmaalaan uu labaxsaday gabar yar oo da,deda lagu sheegay 5 sano- jir ,taas oo markii dambe Hay,adaha Amniga ay usuurta gashay in ay soo bad badiyaan gabadhaasi.

Gabadhan ayaa xiligii uu ninkan rabay in uu lafakado waxaa la socday Aabaheed oo lasaarnaa gaarigan kuna wargaliyay Ciidamada Amniga markii uu labaxsaday .

Afhayeenka Wasaarada Amniga ee gobolka banaadir C/casiis Xildhibaan ayaa warbaahinta usheegay in falkan uu yahay mid ku cusub Magaalada Muqdisho ,taas oo muujinaysa in ay jiraan kooxo Burcad ah oo ubareertay in ay xadaan Caruuta ay da,dooda kayartahay 15 -jir.

Halkan Hoose ka dhagayso Afhayeenka oo faah faahinaya dhacdadan oo uu sheegay in ay ka dhacday halka looyaqaan Dabka.

140227_009 - My Recording

