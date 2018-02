Posted by Bos

(Dhagayso) Warsidaha Puntlandi oo Warbixin ka diyaariyay Guulaha ay Shacabka Puntland ku gaareen barnaamijkii Iskutashiga

Shacabka Puntland oo kaashanaya dowladdooda ayaa guulo la taaban karo ka gaaray Barnaamijkii ahaa Puntland iyo shacabkeeda ha is kutashadaan.

Waxaa kamid ahaa guulihii laga gaaray:-

1- Soo dhawayntii iyo Ambabixintii loo sameeyay kumanaan Qoxooti Soomaali iyo yamaniyiin isugu jira oo Bosaaso ka soo dagay sandii 2015 kii kuwaas oo ka soo cararay dagaalada ka socda dalka Yaman iyadoo haatana wali ay soo gaarayaan magaalada Bosaaso dakaasi ka soo cararaya dagaalka ka socda dalka Yaman.

2- Gurmadkii loo sameeyay dadkii ay saamaysay duufaantii ku dhufatay qaybo kamid ah gobolada Puntland 2013kii iyo dhismihii Buundada Midigar.

3- Dismaha wadada Ceel Daahir/Ceerigaabo oo haatan meel gabo gabo ah maraysa iyo wadooyinkale oo haantan abaabulkooda dhismo uu socdaan ,oo ay kamid tahay wadada Caluula iyo kala-baydh.

4- Gurmadkii ay shacabka Puntland ufidiyeen dadkii ku waxyeeloobay Qaraxii masiibada ahaa ee Zoobe oo ay Puntland gudigii Qarixii Zoobe ay ku wareejisay lacag cadadkeeda gaaraysa ku dhawaad nus malyan doorlarka Maraykanka ah.

5- Badbaadintii doonidii ku soo caariday xeebta magaalada Bosaaso 4tii bishan oo ay ukaceen shacabka, dowladda ,ganacsatada Culimada , iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ka howlaga magalaada Bosaaso,waxaana lagu guulaystay in labad baadiyo mudo sagaal maalmood ah kadib hantidii saarneed doontaasi oo lagu qiyaasay kudhawaad 9 boqol oo kun oo doolar.

Hadaba Warbixin arintaasi ku saabsan oo uu idiin diyaariyay Warsidaha Puntlandi.com halkan hoos ka dhagayso.

Warbixinta iskutashiga shacabka Puntland

Puntlandi.com

