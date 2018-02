Posted by Bos

Dhagayso:- Qardho Oo laga Bilaabay Olole Nadaafadeed

Maamulka Degmada Qardho ee gobolka kar kaar ayaa sheegay in ay dhaawaan bilaabi doonaan olole dhanka Nadaafada ah ,maadaama ay dhawdaha xiligii ay dadka usoo xagaa bixi lahaayeen Magaalada Qardho.

Maamulka Degmada ayaa shacabka ku dhaqan Magaalada Qardho ugu baaqay in ay ololahan Nadaafadeed ay kala shaqeeyaan .

Mudo bil ka hor ayaa Nadaafada Magaalada qardho waxaa lagu wareejiyay Shirkad gaar ah oo qashinka ka qaada Xaafadaha Magaalada, base shaqadii shirkadaasi ayaa lahakiyay kadib markii uu soo kala dhaxgalay maamulka shirkadaasi isqab qabsi dhexdooda ah.

Waxaana shaqadii shirkadaasi hada sii wadi doonta dowladda hoose ee Magaalada Qardho.

Halkan ka dhagayso Duqa degmada Qardho Cabdi Siciid oo ka hadlaya Arimahaasi.

Duqa degmada qardho

