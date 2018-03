Posted by Bos

(Dhagayso) Ra’iisul Wasaare Kheyre” Waa Sharci daro Heshiiskii Dekeda Berbera

Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo maalmahan Safar shaqo ugu maqnaa dalka Isutaga Imaaraadka Carabta oo maanta dib ugu soo laabtay Magaalada Muqdisho ,ayaa waxa uu ka hadlay heshiiskii dekeda Berbera ee Soomaaliland aya la gashay Shirkada DP World.

Xasan Cali khayre ayaa waxa uu soo dhaweeyay War saxafadeed kii maanta ay ka soo saartay Wasaarada dekedaha iyo Gaadiidka bada ee Soomaaliya ee lagu qaadacay Heshiiskaasi.

Waxa uu sheegay in heshiiskan ay san dowladda Soomaaliya qayb ka ahayn ,lagalana tashan, waxana aysan ka ogayn.

Halkan ka dhagayso hadalka Ra’iisul Wasaaraha.

