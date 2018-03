Posted by Bos

(Dhagayso) Roobkii Guda Oo ka Curtay Magaalooyinka Ceerigaabo iyo Baran

Roob ay ku qabow sadeed dadka iyo duunyadaba ayaa ka da,ay Deegaano hoos yimaada Magaalooyinka  Baran iyo Ceerigaabo .

Roobkan oo mudo saacado ah socday ayaan gaysan wax khasaare ah balse ay ku diirsadeen  dadka xooladhaqatada ah oo ay awalba biyo la,aanta iyo Abaarba ay haysay.

Dhanka kale wararka naga soo gaaraya Gobolka Sanag ayaa sheegaya in halkaasi xalay uu ka curtay Roobkii guda oo uu ka da,ay deegaano badan oo hoos yimaada degmada baran ee gobolka Sanaag.

Halkan ka dhagayso mid kamd aha dadka deegaanka oo nooga waramay sida roobab kaasi loogu qabowsaday.

Goob jooge

