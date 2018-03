Posted by Bos

Dhagayso:-+Sawirro Dufcadii 6aad Oo ka Qalin badalatay Jaamacada Badda Cas Bosaaso

Xafladda Qalinjabinta ee 6aad ee Jaamacadda Badda Cas ayaa ka dhacday hoolka Jaamacadda 11/03/2018, xafladaan oo ay ku qalinjabinayeen arday garaysa 149 arday ayaa isugjiray Kuliyaddaha kala ah:

Shareecadda iyo Qaanuunka Waxbarashada Maamulka iyo Dhaqaalaha Culuumta Caafimaadka Xanaanadda Xoolaha

Xafaladda oo ay ka soo qayb galeen marti sharaf kaladuwan kuwaas oo isugujira Maamulka sare Jaamacadda, ardayda qalinjabiyaasha, Masuuliyiinta dowladda, Ururada Bulshadda Rayidka ah, Aqoonyahano, Culumaa’udiin, Isimo, Ganacsato, Waheenka iyo Dhalinyada.

Gudoomiyaha Jaamacadda Badda Cas Prof. Cabdullahi Sheekh Xasan ayaa u hambalyeeyey ardayda qalinjabiyaasha waxa uuna xusay ahmiyadda ay leedahay munaasabadaan wayn ee qalinjabinta, sidoo kale gudoomiyuhu waxa uu ka warbixiyey Jaamacadda maraaxishii ay soo martay iyo waxyaabaha ay hiigsanayso waxa uuna ugu damabayntii umahadceliyey kasoo qaybgalayaashii iyo waalidiintii ardayda soo barbaarisay.

Sidoo kale waxaa xafladda kalmado ka jeediyey martisharaf kala duwan oo ay kamid ahaayeen Gudoomiyaha Jaamacadda Muqdisho Dr. Ibarahim Maxamed Mursal, Beeldaaje Ismaaciil Beeldaaje yasin, Duqa degmada Bosaso ahna wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan, Gudoomiye ku xigeenka gobolka Bari Axmed Cali Cabdullahi iyo senetor ka tirsan aqalka sare ee dowladda federalka Soomaaliya senetor Botan Bare Samatar waxa ayna dhamaantood u hambalyeeyeen ardayda qalinjabinaysay.

Xafladaan ayaa ahayd mid si heer sare loosoo agaasimay taas oo ay dhamaan ka soo qayb galayaashii xadladda la qayb sadeen qalinjabiyaasha dareenkooda waxa ayna u rajeeyeen mustaqbal wanaagsan.

Gabagabadii ayaa ardayda la gudoonsiiyey shahaadooyinkooda sidoo kale ardaydii kaalmaha galay ayaa la gudoonsiiyey shahaado sharaf.

Hadaba halkan ka dhagayso Warbixinta.

Warbixinta jaamacada badacas Bosaaso

Sawirorro .

