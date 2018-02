(Warbixin+Sawirro) Ardayda Jaamacada bariga Afrika oo loo qabatay Tababar kusaabsan qorshaha horumarinta qofeed.

Jaamacadda Bariga afrika xarunteeda Bosaso ayaa lagu qabtay tababar ku saabsan qorshaha horumarinta qofeed, waxaana ka faa’idaysanaya dhammaan ardayda Jaamacadda.

Maamulka Jaamacada Bariga Afrika, Macalimiin, tababarayaal iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay tababarkan oo ay Jaamacadu soo qaban qaabisay.

Dr. Shaafici Cabdicasiis oo ka hadlay tababarka ayaa Ardayda u sheegay in qof kasta loo baahan yahay in uu leeyahay qorsho cad oo uu meel ku mari karo.

Ujeedada tababarka ayaa ah in qofku dajisto qorshe cad, in uu yeesho Argti, in uu sameeyo qorshayaal wanaagsan oo uu wax ku qabsan karo.

Qorshahani wakhti badan buu u baahnaa lakiin madaama aad tihiin ardayda Jaamacada waxaan rajeynayaa in aad ka faa’idaysatan”sidaas waxa yiri Dr,Shaafici Cabdicasiis oo tababarkan bixinayey.

Gudoomiye ku xigeenka Jaamacadda Bariga Afrika Maxamuud Maxamed Ciise oo ugu danban tababarka ka hadlay ayaa Ardayda u balan qaaday in sanadkiiba mar loo qaban doono tababar noocan oo kale ah waxana uu kula Dardaarmay in ka ,faaidaystan.

Halkan hoose ka dhagayso Codadka.

Codadka Jaamacada Bariga Afrika

