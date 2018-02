Posted by Bos

(Dhagayso) Shirkadaha Gaadiidka Oo ku Soo badanaya Gudaha Magaalooyinka Waawayn Ee Puntland

Magaalooyinka Bosaaso iyo Qardho inta udhaxaysa waxaa todobaadyadii aynu soo dhaafnay ka dhacay ilaa iyo ku dhaad 25 shil oo kala duwan ,kuwaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac.

shilal kaasi dhacay ayaa kii ugu darnaa waxa uu haa shir gaari oo ka dhacay gudaha magaalada Bosaaso kaas oo oo uu gaystay gaari waaraad ah oo qof shacab ah ku jiiray bartamah magaalada Bosaaso kadibna darawalkii wadaha ka ahaa garigaasi uu goobta ka baxsaday .

Taliyaha laanta taraafikada gobolada bari, karkaar, haylaan iyo garda fu Maxamed Faniin yuusuf ayaa Puntlandi uga warbixinayay shilalkaasi dhacay iyo khasaarihii ay gaysteen.

faniin

