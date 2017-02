Posted by pi6

(Dhagayso) Siyaasi Cali Xaaji Wasame Muxuu Ka Yiri Geedi Socodka Siyaasadeed Ee Soomaaliya?

Siyaasi Dr. Cali Xaaj Warsame ayaa ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid tahay Isbadalkii ka dhacay Soomaaliya, Geedi socodka Siyaasadeed ee Soomaaliya iyo arrimo kale, isagoo ku sugan magaalada Muqdisho.

Cali Xaaji ayaa sheegay inay ka go’an tahay inuu talooyin siiyo isbadalka ka dhacay dalka, kaas oo uu sheegay inuu yimi xilli baahi wayn loo qabay.

Siyaasi Cali Xaaji ayaa sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay sanadaha soo socda in lo maamulo si ka badalan sidii loo maamulayay sanadihii tagay, wuxuu sheegay in dalka ay ka jiraan Caqabado xal u baahan, kuwaas oo ay muhiim tahay in si wada jir ah isaga kaashadaan Madaxda Soomaaliya.

”Wadanka dhibaato amni ayaa ka jirta, dhibaato dhaqaalo xumo ayaa ka jirta, kala shaki ayaa jira, degenaansho la’aan baa jirta, Â waxaa in wax laa qabto u baahan dhaqaalihii la dhunsanayay sanadihii tagay, wadanku Miisaaniyad sax ayuu u baahan yahay, waxaas oo dhan ma aha wax qof kaliya iyo Koox gaar ah ay qaban karaan, maanta wuxuu u baahan yahay Madaxweynuhu in la garab istaago” Ayuu yiri Cali Xaaji Warsame.

Dr. Cali ayaa sheegay in dalka ay duruufo adag ay ka jiraan oo ay ka mid tahay Abaaraha daba dheeraaday ee dalka ka jira, wuxuu sheegay in Madaxweynaha cusub oo haysta waqti dhan Soddon bari inuu kuso maacaabo Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, balse ay kula taliyeen inuu si deg deg ah uso magacaabo Ra’iisul Wasaare, maadama ay baahi badan jirto.

Wuxuu intaas ku daray in Soomaaliya ay haysato fursad wannaagsan, sidaa darteedna loo baahan yahay i fursadaas lagu fara adeego.

Siyaasi Cali Xaaji Warsame ayaa intii uu ku jiray Waraysiga dib u xusuusiyay bulshada inuu horseed u ahaa Isbadalkii ka dhacay Puntland, waqtigaas oo uusan ka tagin dalka oo uu go’aansaday inuu bulshada u shaqeeeyo reer Puntland, balse caqabao ka soo foodsaaray Xukuumadda Gaas ay keentay inuu xilka ka tago.

Wuxuu sheegay in sido kale uu tartan ka galay Soomaaliya uuna hormuud u ahaa Siyaasiyiinta Aqoonyahanka ah ee isbadalka doonayay, lana helay Isbadalkii ay doonayeen, wuxuu sheegay inuu go’aansaday inuu talooyin siiyo dawlada cusub ee Soomaaliya.

Ugu dambayntii wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay inuu u adeego bulshada Soomaaliya meel kasta oo uu joogo, ayna ka go’an tahay inuu Aqoontiisa ku biirio bulshada Soomaaliyeed.

Hoos Ka Dhagayso Waraysi Uu Mudane Cali Xaaji Siiyay Idaacadda Daljir’;

