Posted by Bos

(Dhagayso) Taliska Deegaanka Daaru-salaam Ee Gobolka Mudug Oo Gacanta ku dhigay Rag ku hubaysnaa Bam baanooyin

Ciidamada Amniga ee Puntland ee deegaanka Daru-salaam oo udhaw Xadka Puntland iyo Itoobiya ay wadaagaan ee gobolka Mudug ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen Sadax nin oo ku hubaysaan Bam baanooyin, kuwaas oo aan la ogayn halka ay ka yimaadeen iyo goobta ay usocdeen.

Macada ilaaiyo hada in ragan ay ka tirsan yihiin Ururka Al-shabaab iyo in kale.

Taliska Ciidamada Booliska ee deegaanka Daaru-salaam ayaa sheegay in ragan ay Ciidamadu ay ku raad joogeen deedna ay u suurta gashay in ay gacanta ku dhigaan.

Ciidamada ayaa sidookale gacanta ku dhigay rag iyana xaalufin ku haya dhirta dhuxusha laga shido ee ku taala deegaanka , kuwaas oo haatan ah xukun suga yaal.

Taliye kuxigeenka Ciidamada Booliska ee deegaanka Daru-Salaam Xuseen Cabdi Cilmi ayaa Puntlandi uga waramay qaabkii ay ugu suurta gashay qabashada ragaasi.

Xuseen Cabdi Cilimi

