Posted by pi6

(Dhagayso) Taliyaha Ciidanka Booliska Puntland Oo Ka Hadlay Xaalada Guud Ee Boosaaso

Taliyaha ciidanka Booliska Puntland Cabdirisaaq Shire Faarax( Ereg) Oo Warbaahinta kula hadlay magaalada Boosaaso, ayaa ka hadlay xaalada guud ee magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari.

Ereg ayaa sheegay in guud ahaan Puntland ay tahay Nabad, isla markaana aysan jirin wax dhibaato ah oo ka dhex jira bulsahda reer Puntland, wuxuu sheegay in la faafiyay Warar been abuur ah.

Cabdirisaaq Shire Faarax ( Ereg), ayaa shirkiisa Jaraa’id ku sheegay inuu bulshada ugu soo bandhigayo sida ay wax u dhaceen 48-saac ee ugu dambeeyay.

Shirka Jaraa’id ee Taliyaha oo Aad u dheeraa Hoos Ka Dhagayso;

