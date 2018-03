Posted by Bos

(Dhagayso) Waa sidee Xaalada Degmada Balacd kadib Weerarkii ismiidaaminta ahaa Ee ay Al-sbaab ku qaaday Xaruntii degmada iyo Taliskii Ciidamada

Mudo Afar maal mood ah ayaa laga joogaa markii Al-shabaab ay lawareegeen degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe oo markii dambe ay isaga baxeen, iyagoona halkaasi ka qaatay dhamaan Qalabkii uyaalay Maamulka degmada iyo Taliskii Ciidamada Booliska .

Shacabka ku dhaqan degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen Amaanka degmada iyagoo sheegay in aysan Al-shabaab ka fogayn degmada Balcad iyo Tuulooyinka ku hareeraysan, suurta galna ay tahay in markale ay soo qaadi karaan weerar rogaal celis ah.

Tan iyo wixii ka dambeeyay Weerarkii ay Al-shabaab ku soo qaadeen maalinimadii jimcihii ,waxaa heegan lagaliyay Ciidamada dowladda Fadaraalka Soomaaliyee ee ku sugan degmada Balcad.

Taliyaha Ciidamada Booliska Maamulka Hir-Shabeelle Col, Xasan Dhicisow ayaa sheegay in Al-shabaab ay joogaan qaybo kamid ah degmada ,ayna ka soo bad baadiyeen labo gaari oo ah kuwa dagaalka hubkii sarnaa iyo Ciidamo dhaawac ahaa oo Amisom ka tirsanaa.

Halkan ka dhagayso Taliyaha.

taliyaha Booliska Balcad

