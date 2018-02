(Dhagayso) Wada hadaladii Beelaha Cumar Maxamuud iyo Bahararsame oo ka furmay Deegaanka Maygaagle

Deegaanka Maygaagle waxaa ka furmay maanta shir wayne lagu heshiisiinayo Beelaha Cumar Maxamuud iyo Baharasame oo mudo dhowr sano ku dagaalamayay deegaankaasi.

Gogosha shirkan ayaa waxaa dhigtay beesha Cumar Maxamuud oo uu hogaaminayo Islaan guud Islaan Bashiir Islaan Cabdule Islaan Faarax.

Shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay Ergooyin farabadan oo ka kala yimid gobolada Puntland , waxaana fududeenaysa qabsoomida shirkan dowladda Puntland.

Colaadan labadan beelood ka dhax taagneed mudo ku siman 12 sano ayaa sababtay dhimashada 102 qof oo labada dhinac ah iyo xoolo Geel iyo Ari isugujira oo la kala dhacay .

Ciidamada maamulka dowlad deegaanka Itoobiya ayaa sugaya amniga goobta uu shirku ka dhacayo.

Hoos ka dhagayso codka Caaqil C/raxmaan Cabdilaahi.

