(Dhagayso) Wadada isku Xirta Bosaaso iyo Qardho Oo dib udayac tir lagu Samaynayo

Jidka iskuxira Magaalooyinka Bosaaso iyo Qardho oo tan iyo wixii ka dambeeyay dowladdii dhexe ee dalka Soomaaliya aan helin dib udayac tir ayaa yeeshay Godod iyo dil dilaacyo sababay in ay Shilal badani ay ka dhacaan wadadaasi u dhaxaysa Bosaaso iyo Qardho.

Hay,ada NESHA ayaa wada dadaalo lagu buuxinayo meelaha Gododka ah ee wadadaasi xiriirisa Bosaaso iyo Qardho .

Sababta keenta bur burka ku yimid wadadan laamiga ah ayaa lagu sheegay in ay tahay in mud badan oo uu jiray laamiga uu san helin wax dayac tir ah, iyo Culays farabadan oo aan loogu talagan oo ku dhaca laamiga , taas oo sababta mararka qaar in shilal sababa dhimasho iyo dhaawacba ay ka dhacaan wadadan .

ilaa iyo hada waxaa la soo dayac tiray 140 kmtr oo isku xiriirisa Bosaaso iyo Qardho sida uu noo xaqiijiyay maanta Yuusuf Cabdi Aadan oo ah Agaasimka Hay,ada NESHA ee Bosaaso iyo Qardho .

Halkan ka dhagayso.

Yuusuf Cabdi Aadin

