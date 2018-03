Posted by Bos

(Dhagayso) Waraysi:- Maxaa Sabab u ah in dhalin yarada Shaqooyinka ku Haysta dalka ay Tahriibaan?

Tahriibta ayaa ah aafo qaran taas oo ay naftooda ku waayaan dhalinyaro fabadan oo Soomaaliyeed oo dalka ka tahriibay ,kuwaas oo qaar kood dalka ku dhamaystay wax barashadooda Jaamacadeed mudadii dalka uu ku jiray bur burka .

Qoysas fara badan oo Soomaaliyeed ayaa ubadkooda ku waayay Tahriibta, ku waas oo ku dhintay Saxaraha u dhaxeeya liibiya iyo Talyaaniga , halka qaar koodna ay gacanta ugu jiraan magafaha liibiya oo u haysta lacago madax furasho ah .

Qaar ka mid ah dhalinyaradaasi dalka ayay dib ugu soo laabteen ka dib markii wali diintooda ay ku soo furteen lacago farabadan oo sababtay in ay u gadaan waalidiintaasi ubadkooda guryihii ay degenaayeen.

Hadaba Maxay tahay dhibaatada keenta? ama sababta in ay dhaliyarada Aqoonta leh iyo kuwa dalka shaqooyinka ku haysta ay u hanqal taagaan wadamo shi sheeye , naftoodana ay ugaliyaan halista ka jirta wadada loo maro Yurub?

Su,aalahaasi iyo kuwo kale ayaan waxa ay Warbaahinta Puntlandi hor dhigtay Barqad Cartan Gurxan oo ka tirsan Hay,ada MRC oo ka sahaqaysa Arimaha ladagaalanka Tahriibta.

Barqad

