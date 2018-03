Posted by Bos

(Dhagayso) Waraysi :-Safiirka Soomaaliya ee Midowga Yurub Oo Puntlandi uga Waramay Maxaabiis ku Soo wajahan Muqdisho

Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho ee Aadan cade Waxaa lafilayaa in ay ka soo dagaan maanta 13 qof oo ah Maxaabiis ku xirneed Xab siyada Taruja iyo Ziika, ee dalka Libya.

Waxaa sidoo la sheegay in 48 kale oo Maxaa biistaasi ah lafilayo in maalmaha soo socda laga soo daayo Xab sigaasi.

Safiirka Soomaaliya ee Midowga Yurub Cali Siciid Fiqi oo lahadlay Puntlandi ayaa sheegay in maanta ay ku soo wajahan yihiin Maxaabiistaasi Magaalada Muqdisho .

Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan Xab siyada dalkaasi Libiay ka soo daysay Maxaabiis gaaraysa 76 qof.

Halkan ka dhagayso Fiqi.

120129_001 - My Recording

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.