Posted by Bos

(Dhagayso) Wasaarada Deegaanka iyo Duurjoogta Punntland Oo Eedeen loo soo jeediyay

Wasaarada deegaanka iyo duurjoogta ee dowladda Puntland ayaa Dhawaan waxa ay shaqaalo cusub ka qoratay degmada jariiban ee Gobolka Mudug taas oo uu kayimid is qab qabsi kadib markii ay cabasho ka keeneen dadka deegaanka ku dhaqan qaar kood ,hanaankii loo maray.

Xaruntan cusub ee lagu xanaaneeyo duurjoogta ayay wasaarada waxa ay ku samaysay dib uqalabayn,waxaana loo qoray shaqaale cusub oo horleh .

Wax garadka iyo dhalinyarada ka soo jeeda Degmada Jariiban ee Gobolka Mudug ayaa ku dhaliilay Wasaarada duurjoogat hanaankii ay umartay shaqalo qorista ,taas oo ay ku sheegeen in ay hayad  mid aan Cadaalad ku salaysnayn.

Waxaa laga soo sheegayaa in degmada Jariiban ay ka jirto xiisada ay arintan dhalisay .

Hadaba halkan ka dhagayso tabshada qaar kamid ah dadka ku dhaqan degmada Jariiban.

Cabashada dadka degamada jariiban

