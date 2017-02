Posted by pi6

(Dhagayso) Wasaaradda Xannaanada Xoolaha Puntland Oo Beenisay Warar Ay Qoreen Warbaahinta Soomaalida

Agaasimaha guud ee Wasaaradda Xannaanada Xoolaha Axmed Cabdi Cali-shire ayaa beeniyay Warar ay qoreen qaar ka mid ah Warbaahinta Soomaalida, ka dib markii ay qoreen in Wasaaraddu ay qaybisay Dawooyin khaldan.

Axmed Cabdi Shire ayaa sheegay in marka War la qorayo loo baahan yahay in la helo cadaymo, uuna xaq u lahaa in Mas’uuliyiinta Wasaaradda wax laga waydiiyo arrintan.

Wuxuu intaas ku daray inay jirtay Dawo kooban oo dhacday ay ku dhexkhaldantay Dawada, isla markaana laga saaray, wuxuu sheegay in arrintu ay u dhacday si khaldan.

Agaasimaha guud ee Wasaaradda Xannaanada Xoolaha Axmed Cabdi Cali-shire ayaa sheegay in Dawadan aan la siin wax dawo ah, uuna dhaco khaladku, balse sida Warka ay u qoreen Saxaafadda Soomaalida ay ahayd hannaan aan sax ahayn.

Axmed Cabdi Cali-shire ayaa sheegay in Warbaahinta Soomaalida looga baahan yahay inay dhexdhexaad ka noqdaan Wararka caynkan ah marka ay qorayaan.

