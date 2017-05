Posted by pi6

(Dhagayso) Wasiir Cali Cabdullaahi Warsame:” Waxaan Ku Faraxsanahay In Turkigu Uu Puntland Kuso Laabto”

Wasiirka Wasaaradda Deegaanka, Duurjoogta iyo arrimaha dalxiiska Puntland Dr. Cali Cabdullaahi Warsame, ayaa sheegay in Turkigu uu diyaar u yahay inuu si Cadaalad ah u qaybiyo deeqaha uu siiyo Ummadda Soomaaliyeed, xilli markii hore uu ku koobnaa magaalo ka mid ah Soomaaliya.

Mudane Cali Cabdullaahi oo ka mid ahaa Mas’uuliyiinta Puntland ee sida wayn uga hawlahaa sidii Mashaariic uu Turkigu uga hirgalin lahaa Puntland, horayna u keenay dhakhaatiirtii ugu horaysay oo Turki ah xilligii uu ahaa Wasiirka Caafimaadka Puntland, ayaa sheegay in albaabka Turkigu uu kaso galay Soomaaliya ay ahayd Puntland.

Dr. Cali ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in Puntland ay tustay Turkiga inuu caawiyo Soomaaliya, ka dib markii Dhakhaatiir Turki ah oo  sanadkii 2012-kii yimi Puntland ay caawiyeen dad reer Puntland, taas oo keentay in Sawiradii ay waqtigaa qaadeen ay horseedeen in Turkigu uu bilaabo inuu caawiyo Soomaaliya.

Wasiir Cali Cabdullaahi ayaa sheegay in Puntland aysan soo gaarin doorkii ay ku lahaayen dhaqaalaha lagu helay magaca Ummadda Soomaaliyeed, balse ay ku faraxsan yihiin in maanta ay Turkigu dib ugu soo laabteen Puntland.

Turkiga ayaa magaalada Gaalkacyo ka hirgalinaya sida uu balan qaaday Cisbitaal iyo dugsi lagu barto farsamada gacanta lagu barto.

Hoos Ka Dhagayso Codka Dr. Cali Cabdullaahi Warsame;

www.puntlandi.com.