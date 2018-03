Posted by Bos

(Dhagayso) Wasiirka Gaashaan dhiga Soomaaliya ” Al-shabaab Waa Cudur lagu Beeray Soomaaliya Waana soo dabar jari doonaa

Wasiirka Wasaarada Gaashaan dhiga ee Xukuumada Fadaraalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa Maanta Magaalada Muqdisho Tababar uga furay 118 Askari oo ka tirsan Ciidamada xooga soomaaliya gaar ahaan Ururka 60-aad.

Dufacadan ayaa ah dufcadii Afaraad ee ururka 60-aad oo uu maanta Tababar ku saab san sidii ay uga hortagi lahaayeen Weerarada Al-shabaab uga furmay duleedka Magaalada Muqdisho .

Wasiirka Gaashaan dhiga Soomaaliya ayaa Qudbad dhinacyo badan taabanaysa waxa uu u jeediyay Ciidamadii maata uu Taba barka uga Furamay Magaalada Muqdisho, isagoo ku guubaabiyay in ay ladagaalamaan Al-shabaab oo ah Cadowga umada Soomaaliyeed .

Halkan ka dhagayso codka Wasiirka.

Wasiirka Gaashaan dhiga

