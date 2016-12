Posted by pi6

(Dhagayso) Waxgaradka Gobolka Bari Oo Ka Hadlay Dilalka Ka Dhacay Boosaaso

Nabadoon Cabdulqaadir Axmed Ibraahim Xarago oo ka mid ah Nabadooda ugu caansan Puntland ayaa cambaareeyay falalka amniga ka dhan ah ee ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari.

”Waxaa nasiib daro ah in dadkii maalin cad lagu dilo magaalada dhexdeeda, waxaan la hadlayaa Laamaha amniga, maamulka gobolka iyo kan degmada ma qaadan doorkii laga rabay, waxa dhacay waa dhacayaan, laakiin in wax laga qabto qorshe ayay u baahan tahay oo ah in shacabka iyo maamulku ay isku xiran yihiin oo laga jawaabo wixii dhacay, mana aha wax la aqbali karo in meesha lala yimaado hadalo aan macne lahayn oo ah wan daba joognaa iyo wixii la mid ah” Ayuu yiri Xarago.

Nabadoon Cabdulqaadir Axmed Ibraahim ayaa sheegay in dawlada ay Mas’uuliyad ka saaran tahay dalka, wuxuu sheegay in laga sugayo dawlada inay gutaan waajibaadkooda shaqo.

Xarago ayaa hoosta ka xariiqay in falalka ka dhacay Boosaaso jawaabtooda looga baahan yahay dawlada, wuxuu sheegay shacabku inay yihiin dad wadaniyiin ah, laakiin u baahan hogaan wannaagsan.

Wuxuu ka digay in dilalku ay sii socdaa, wuxuu dhinaca kale ka hadlay abaaraha iyo sida ay dawladu uga gaabisay inay wax ka qabato.

