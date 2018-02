(Dhagayso) Xaliimo Yare” Waxaan Dhamaystiri doonaa afarta kursi Ee ka Banaan golaha Shacabka

Baarlamaanka 10-naad ee Golaha Shabka waxaa ka banaan ilaa iyo afar kursi taas oo mid ka mid ah kuraastaasi Deegaan Doorashadiisa lagu qabtay Magaalada Jowhar.

Maagaalada kismaayo ee xarunta maamulka Jubaland ayaa maanta waxaa lagu qabanayaa Doorashada mid kamid ah saddexda kursi ee haatan ka bannaan Golaha Shacabka .

kurisagan ayaa doorashadiisa waxaa la qaban doonaa 15 bishan aynu ku guda jirno, waxayna guddigu isku diyaarinayaan diwaangalinta Ergada, Kor joogayaasha Diiwaangalintooda, la shirida maamulka Jubaland, iyo Sugudi Amniga goobta ay Doorashadu ka Dhacayso.

Gudoomiyaha Gudiga Doorashooyinka ee Dowladda Xaliimo Yarey ayaa Faah faahinaysa qaabka ay Doorashadan udhici doonto iyo xiliga laqaban doono.

Hoos ka Dhagayso Cidka Xaliimo Yarey.

