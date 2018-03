Posted by Bos

(Dhagayso) Xildhibaan C/Llaahi Goodax Barre”Muwaadinkii Heshiis Qarsoodi Ah Galaa Waa In 30 Sano La Xiraa”

iyadoo maanta Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ay Ansaxiyeen xeer mamnuucaya heshiisyadii lala galay Shirkada DP World ayaa Xildhibaan C/laahi Goodax Bare oo kamid ah Xildhibanaada Baarlamaanka Soomaaliya waxa uu Golaha wakiilada maanta ka hor jeediyay in Xeerkan lagu daro qodob dhigaya in Mas,uulkii ku kaca fal laxiriira heshis noocan oo kale ah in uu la galo Shirkad shi sheeye lagu xukumo xabsi 30 sano ah iyo Ciqaab.

Halkan ka dhagayso hadalka Xildhibaanka

