(Dhagayso)Al-shabaab Oo Albaabada isugu laabtay Garoon kubada Cagta lagu Ciyaari jiray Oo ku yaalay Duleedka Muqdisho

Ururka Argagixisada ah ee Al-shabaab oo ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya ,dhibaatana ku haya umada Soomaaliyeed ayaa maanta waxa ay Albaabada isugu dhuftay oo xiray Garoonkii kubada Cagta ee ku yaalada deegaanka Ceelasha biyaha ee duleedka Magaalada Muqdisho.

Amarkan ayaa waxa uu ka soo baxay saraakiisha ugu saraysa Ururka Al-shabaab ee deegaankaasi Ceelasha biyaha .

Mulkiilaha Garoonkan oo lahadlay Warbaahinta ayaa sheegay in aan loo sheegin ilaa iyo hada sababta ay Al-shabaab uxireen Garoonkiisa wuxuuna sheegay in ay ugu jawaabeen oo kaliya in uu yahay Amarkan mid ka soo baxay  Madaxda Al-shabaab.

Waxa uu sheegay in aysan deegaankaasi ka talin dowladda Soomaaliya oo ay inta badan xukumaan Al-shabaab .

