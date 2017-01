Posted by GW1

(Dhageyso) Dowladda Puntland oo maanta maamulka gobolada dhexe kala wareegtay gacan ku dhiigle lagu raad joogay.

Dowladda Puntland ayaa maanta oo talaado ah maamulka gobolada dhexe kala wareegtay nin gacan ku dhiigle oo dhawaan dil ka geystay tuulada Magacley oo hoos tagta degmada Burtinle ee gobolka Nugaal, ninkaas oo markii dambe u baxsaday gobolada dhexe.

Xuseen Ibrahim Yuusuf, oo dil u geystay marxuum lagu magacaabo Cabdirisaaq Cabdulaahi Darroor, ayaa soo qabashadiisa waxaa ku guulaystay maamulka gobolada dhexe, kadib iskaashi iyo xog is dhaafsi dhexmaray labada maamul, waxaana lagu qabtay degmada Dhuuso mareeb ee xarunta gobolka Galgaduud..

Taliyaha qeybta booliska gobolka Mudug, Kornayl Cismaan Xasan Cowke oo ka hadlay munaasabada lagu wareejinayay ninkaan ayaa u mahad celiyay maamulka gobolada dhexe oo xil weyn iska saaray inay qabtaan dambiilahaan, isagoo taliyuhu sheegay tilaabadaan inay qeyb ka tahay wada shaqeynta labada dhinac.

Gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Faraweyne oo arrintaan awgeed u tagay Gaalkacyo ayaa sheegay Xuseen Ibrahim Yuusuf in la horgayndoono shareecada Islaamka maadaama uu jabiyay qodob kamid ah heshiis 2015 dhexmaray beelaha Cumar Maxmuud iyo Bah-ararsame, kaasoo qeexeeyay cidii jabisa in shareecada Islaamka lagu qaado iyo in ganaax lacageed laga qaado beeshaas.

Halkaan ka dhageyso codka gudoomiyaha gobolka Nugaal.

Puntlandi.com