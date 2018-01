Posted by P2

(DHAGEYSO) Guddoomiyaha degmada Boocame oo si adag uga jawaabayay warar been abuura ah oo Boocame laga faafiyay.

Garowe (Puntlandi) Guddoomiyaha degmada Boocame ee gobolka Sool, Xayle Xasan Shirre, ayaa si adag uga jawaabay warar been abuur ah oo ay saxaafadu qortay oo ku saabsanaa in ciidamo maamulka Hargeysa katirsan ay gudaha u galeen degmadaas.

Guddoomiyaha ayaa sheegay warkaasi sheegay inuu yahay mid aan waxba ka jirin oo ay baahiyeen dad aan waxba kala ogayn oo doonaya inay qalqal galiyaan shacabka gobolka Sool ee u diyaar garoobaya xoraynta gobolka Sool.

Xayle ayaa sheegay inay jirto meel 15km ujirta degmada Boocame oo ay yimaadeen ciidamada Somaliland, balse durbadiiba isaga carareen kadib markii ciidanka difaaca Puntland uu xagooda soo aaday.

Waxaa uu ku baaqay in dowladda Puntland lagala qeyb qaato difaac iyo xoraynta gobolka Sool, isagoo sheegay degmada Boocame inay kamid tahay degmooyinka ugu horeeya ee ka qeyb qaadanaya dagaalka gobolka Sool looga sifaynayo maleyshiyada kusoo duushay ee lagasoo diray Burco, Berbera iyo Hargeysa.

