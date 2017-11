Posted by Pi

Dhalinyarada Soomaaliyeed oo guulo ka gaaray Doorashooyinka Goloyaasha Deegaanka Dalka Denmark



Talaadadii 21.11.2017 Waxaa Dalka Denmark ka dhacay Doorashada Goloyaasha Deegaanka, Doorashada ayaa Soomaalida Dalkaas waxay u ahayd mid ka duwan doorashooyinkii hore ee Dalkaas.

Sanadkaan Soomaalidu waxay garteen in Codkoodu uu muhiim yahay iney dhiibtaan, Waxaa taas u dheereyd in Dhalinyaro Soomaali ah ay ka mid ahaayeen Murashixiinta tartamaya.

Intooda Badan musharixiinta Soomaalida waxaa ay usharxanasyeen xisbiga Sooshaal Dimoquraadiga (socialdemokrats), iyadoo ay jireen laba kamid ah musharixiinta oo usharxana xisbiga Alternativet iyo Enhedslisten oo ah hantiwadaag.

Waxaa la doortay 6 Soomaali ah.

Waa bilow wanaagsan in Soomaalida Qurbaha ay codkooda dhiibtaan, Waana bilow wanaagsan in ay Soomaalidu dareento in Wada jirka lagu gaari karo meel wanaagsan.

Abdulmalik Qariskaxoor oo ka mid ah masuuliyiinya jaaliyada Soomaaliyeed ee Magaalada Aarhus, Caasimada Labaad Denmark ayaa Puntlandi u sheegay sidan ” Magaalooyinka Qaar waxay Soomaalidu awooday in laba kursi ay helaan laakiin codkii wuxuu u qaybsamay Dhowr Soomaali ah oo is sharaxay, Waa farsamo xumo dhacdey laakiin waxbaan ka baranay hada oo waxaan ku dadaali doonaa Doorashooyinka dambe in si wada jir ah loogu diyaar garoobo”

Waxaa xusid mudan in Caasimada labaad ee Denmark uu Golaha Deegaanka soo galay Mahad Yuusuf oo ah Wiil dhalinyaro ah uuna cod fiican helay

Siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee soo galay Goloyaadha Deegaanka Magaalooyinka Denmark waa sidaan hoose iyo Magaalooyinka ay kasoo galeen.

1.Mahad Yuusuf oo ka tirsan Xisbiga Sooshaal Dimoqoradiga (Socialdemokrat) Waxaa loo doortay Caasimada

2.Abdulahi Gutale, Socialdemokrat magaalada Kalundborg.

3.Abdirashid Abuukar Abdi, Alternativet magaalada Odense.

4.Abdnoor Adam Hassan, Socialdemokrat magaalada Odense.

5.Nuuradiin Sh. Hussein, Socialdemokrat magaalada Aalborg.

6.Ahmed Dhaqane Socialdemokrat magaalada Rødovre.

Inta waxaa Dheer In Mudane hore uga tirsanaa golaha deegaanka Aarhus Ali Nuur uu noqday boos suge kowaad isagoo hal Dheeri looga helay, waana qofka kowaad ee xisbiga socialdemokrat ugu jira supplement magaalada Aarhus. Isku soo duub tani waxay bilow u tahay In Somalida ay fahmayaan In midnimada ay guulo keeno karto, horseedna unoqon karto In wax ka noqdaan boos muuqdana ka galaan wadankaan mustaqbalka soo socda.