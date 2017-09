Posted by GW1

Dhegayso: Afhayeenka Isimada Puntland oo ku baaqay in is bedel lagu sameeyo ciidanka ka howlgalla tuulada Af-urur.

Afhayeenka Isimada Puntland Garaad Cabdullaahi Cali Ciid ayaa sheegay inuu aad u xun yahay feejignaanta ciidanka difaaca Puntland ee ka howlgalla tuulada Af-urur ee gobolka Bari, taasoo sabab u ah in argigixisadu tirro labo jeer la beefgsadeen falal argigixiso ah oo khasaare badan dhaliyay.

Garaadka ayaa sheegay sababta ugu weyn ee ka dambeysay weeraraan inay tahay, ciidanka halkaas jooga oo ah kuwa aan xidhiidh wanaagsan la lalayn dadka deegaanka. Qaadka oo dhibaato badan ku haya ciidamada iyo Sahan la’aan.

Afhayeenka Isimada Puntland waxaa kale oo uu sheegay ciidanka haddii ay ahaan lahaayeen kuwo aad u feejigan inay ogaan lahaayeen cida fulisay qaraxa labaad ee khasaaraha badan geystay.

Ugu dambay, Garaadka ayaa ku baaqay in is bedel lagu sameeyo ciidanka ku sugan tuulada Af-urur, si looga baaqsado in mar kale kooxaha argigixisadu dhibaato halkaas ka geystaan. Wuxuu sheegay in loo baahan yahay in la helo ciidan leh waayo aragnimo dagaal iyo feejignaan sare.

Halkaan ka dhegyaso codka Garaadka oo la hadlay Daljir.

Puntlandi.com