Posted by P2

(DHEGAYSO) Ciidanka kantaroolka Garowe oo qabtay Rag looga shakisan yahay inay katirsan yihiin argigxisada.

Ciidanka amniga ee ka howlgala kantaroolka konfureed ee magaalada Garowe, ayaa gacanta ku dhigay labo nin oo looga shakisan yahay iany katirsan yihiin kooxda Alshabab.

Labadaan nin ayaa xalay ka dagay gaari xamuul ah oo siday Ari, kaasoo ka yimid magaalada Baladweyne kuna wajahnaa magaalada Bosaso, sida uu sheegay taliyaha qeybta booliiska gobolka Nugaal gaashanle Faarax Cabdiaxmaan Warsame (Galangooli).

Taliyaha oo shir jaraa’id qabtay, ayaa sheegay raggaan in loosoo ekaysiiyay Kurushbeeyada gaariga. Waxaa sidoo kale uu tilmaamay in la hayo Darawalkii Gaariga waday, kaasoo loo haysto inuu raggaan gaariga soo saaray kuna dajiyay meel ka fog kantaroolka, si aanay ciidanku u arag.

Wuxuu sheegay in baaritaan lagu sameyndoono raggaan lasoo qabtay oo haatan ku xiran saldhiyada magaalada Garowe.

Halkaan ka dhegayso codka Taliyaha.

Taliyaha Qeybta Policeka Gobolka Nugaaal. Faarax Maxamuud Warsame Faarax Galan Gooli

Puntlandi.com

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.