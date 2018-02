Posted by P2

(DHEGAYSO) Culimada Bosaso oo baaq kasoo saaray cabashada ka taagan arrimaha Xajka.

Culimada magaalada Bosaaso ayaa shir ay ku qabteen galabta magaalada Bosaaso waxa ay kaga hadleen sicir bararka dhaqaale ee hor taagan Xujayda Soomaaliyeed  ee doonaya inay gutaan waajibaadka Xajka oo kamid ah acmaasha waaweyn ee tiirarka Islaamka.

Culimada ayaa ka digay caqabadaha dhaqaale ee xilligaan ka taagan gudashada Xajka inay keenidoonto in dadku gudan waayaan waajibaadkaan Diiniga ah, islamarkaasna Ilaaheey hortiis wax laga weydoono cidii arrintaas ka masuul ah oo ay ugu horeeyan shirkadaha Dhiig miiratada ee isbaarada u dhigtay inay dadku dhaqaale ay awoodaan ku tagaan Xajka.

Halkaan ka dhegayso codkooda.

Culimada Bosaaso (1)

