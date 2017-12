Posted by P2

(Dhegayso) Dhaawacyadii qaraxii Zoobe ee dowladda Qadar ku dayacday Suudaan oo gudaha Soomaaliya looga gurmanayo.

Xildhibaano kamid ah Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa waxa ay sheegeen in dowladda Qatar ay dayacday dadkii ku dhawacymay qarixii Zoobe oo ay u qaaday dalka Suudaan.

Sacdiyo Xaaji oo ka mid ah Baarlamanka Soomaaliya ayaa sheegtay in dadkii dhaawacyada ahaa oo ay dowladda Qatar u qaaday Suudaan ay aheyd shirqool ay dowladda Qatar u dhigtay Soomaaliya.

Waxay sheegtay in dhibaatada gaartay dadkaas aawgeed in la bilaabay in dadkaas dalka Suudaan loogu gurmado isla markaana lacago looga diro gudaha Soomaaliya.

Hoos ka Dhageyso Codka Xildhibaan Sacdiyo Xaaji.

