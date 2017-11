Posted by P2

(Dhegayso) Dowladda Puntland oo si rasmi dowladda federalka ugu wareejisay 2.400 askari oo kamid noqondoona ciidanka xooga dalka.

Waxaa maanta Xerada 54 aad Ee Garowe lagu qabtay Xaflad lagu wareejinayay ciidamo katitrsan kuwa Daraawiishta Puntland, oo ku biiraya Ciidamada Xooga dalka Soomaaliyeed.

Ciidankaan oo tiro ahaan gaaraya 2.400 oo Askari, ayaa qayb ka ah ciidama laga qorayay Maamulada xubnaha ka ah Dawladda federalka dhexe, waana heshiis horey loo kala saxiixday oo ku saabsanaa isku dhafka ciidamada Soomaaliya.

Taliyaha Guud Ciidamada difaaca Puntland Sareeyo Guud Siciid Maxamed Xirsi Siicd dheere ayaa sheegay Ciidamada Puntland ku wareejisay dawlada dhexe gaar ahaan Wasaarada gaashaandhiga Somaliya inay ka yimaadeen ciidamada Puntland oo dhexdooda laga soo xulay, wuxuuna carrabka ku adkeeyay in ciidankaani yihiin, ciidankii xooga Puntland ee ku sugnaa xertaha difaaca.

Wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhiga dowladda federalka Soomaaliya, Maxamed Cali Xagaa, ayaa sheegay maanta laga bilaabo in ciidanka Daraawiishta Puntland ay kamid ahaandoonaan ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayna dowladda federalku la wareegidoonto dhammaan wixii xuquuq ah oo ay ciidankaan leeyihiin. Wasiir udowlaha gaashaandhiga ayaa ciidankaan u sheegay inay sii labo jibaaraan dagaalka ay kula jiraan cadowga Puntland ee nabad-diidka ugu horeeyaan, wuxuuna sidoo kale uga digay inay ka qeyb qaataan colaadaha sokeeye. Madaxwayne ku xigeenka Puntland ayaa sheegay in waqti badan soo qaataday in la diyaariyo ciidamada ay wareejinayaan. Camay ayaa tilmaamay in maanta laga bilaabo mushaarkooda iyo masuuliyadda ciidamadan ay leedahay Dawladda federalka Soomaaliya. Dowladda Puntland ayaa noqonaysa Maamulkii ugu danbeeyay ee wareejiya ciidamo ay qoraysay dawladda dhexe ee federalka, taasoo qorshuhu ahaa in Maamul kasta laga helo 3000 oo Askari.

Halkaan ka dhegayso codka madaxweyne Camey.

Madaxwayne ku xigeenka 54 aad

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.