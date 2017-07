Posted by GW1

(Dhegayso) Gen. Cabdulaahi Saciid Samatar oo madaxweyne Gaas uga digay inuu dastuurka furo.

Garowe (Puntlandi) Gen. Cabdulaahi Saciid Samatar oo kamid ah siyaasiyiintii Puntland wax kasoo dhisay, la taliyana usoo noqday madaxweyne Gaas ayaa ka digay in Dastuurka la furo, si loo qanciyo beelo sheeganaya inay dulmi tirsanayaan.

Gen, Cabdulaahi Saciid Samatar, ayaa sheegay madaxweyne Gas inuu horey ugala taliyay inuusan ku deg degin inuu dastuurka furo, wuxuuna u sheegay haddii arrintaan uu sameeyo inay dhibaato weyn ka imaandoonto, cabashaduna ay sii kordhidoonto.

“Anigu waxaan aaminsanahay inaan dastuurka la furi karin illaa Puntland ka gudubto nidaamkaan qabaliga una gudubto nidaam axsaab badan, maxaa yeelay dastuurka ayaaba qeexaya inaan la taaban karin 66 xildhibaan ee lagu dhisay, illaa Puntland ka udubto nidaamka asxab badan.

“Haddii hadda la furo dastuurka oo la isku dayo in la qanciyo beel wax tabanaysa ogaada waxaan imaandoonta in kuwa hadda ku jira barlamaanka iyo kuwa aan ku jirinba ay imaandoonaan, iyagoo xildhibaano in la siiyo ama loo kordhiyo.” ayuu hadalkiisa ku daray Jananka.

Halkaan ka dhegayso codka Gen. Samatar.

Gen Cabdulaahi Saciid Samatar aasaasayaashii Puntland horayna xilal uga soo qabtay1

