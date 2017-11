Posted by GW1

DHEGAYSO) Guddoomiyaha gobolka Bari oo udigay shakhsiyaad magaalada Bosaso fidno ka wada.

Guddoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhedo ayaa sheegay inay jiraan shaqsiyaad la garanayo oo ku howlan abaabulka dibad baxyo iyo amaan darro ka dhacda magaalada Bosaso ee xarunta ganacsiga Puntland.

Guddoomiye Dhedo ayaa isagoo ka hadlayay warar soo baxaya oo sheegaya in canshuur kordhin ay dowladda ku samaysay badeecadaha ganacsiga ee dekedda kasoo dagaya ayaa waxaa uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa aan waxba ka badali karin maciishadda, isagoona tusaale usoo qaatay kiishkii inuu fuulayo lacag u dhiganta kun shilin Soomaali ah.

Wuxuu yiri “Qofkasta oo muwaadin reer Puntland ah xaq ayuu u leeyahay waxa socda ee dalka laga qabanayo inuu wax ka oggaado, hadeyna horey u dhicin hadda diyaar loo yahay Waxa socda waxaa mas’uul ka ah siddeed nin iyo afar dumar ah, qeybtood waa nabadoonno qeybtood waa dad caadi ah , nabadgalyadda dalka, dadka iyo hantida 12- ka qof ma baabi’in karaan.”

“Waad ogtihiin waxaa halkan nala-nool Daacish iyo al-Shabaab, ha u sameynina meel ay dad badan ku galaftaan, waxba idinkama jecla kuwii isgoyska Zoobe… Ha u sahlinina niman waayay 10 qof oo meel jogta inad kontan iyo afartan isugu timaaddan – Annaga mas’uul ka ah inan xaquuqdooda difaacno.

Hoos ka dhegayso codka guddoomiyaha.

Dhedo

