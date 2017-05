Posted by GW1

(DHEGAYSO) Hay’adda maaraynta masiibooyinka Puntland oo soo digniin kasoo saartay khatarta caafimaad ee biyaha roobka

Maareeyaha hay’adda musiibooyinka Puntland ee HADMA Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ceerow ayaa digniin ka soo saaray cudurro ka dhalan kara biyaha roobka gu’ga ee ka curtay guud ahaan Puntland, kadib abaartii dheerayd ee ku dhufatay Puntland,t aasi oo sababtay dhimashada xoolo aad u badan oo bakhtigoodu weli daadsan yahay dhulka biyo mareenka ah.

Shir jaraa’id oo uu maanta magaalada Garowe ku qabtay ayuu ku sheegay in roobabkii gu’gu ay maaruqeen degaanno ay xoolo badan ku dhinteen xilligii abaarta,sidaasi darteedna ay tahay in taxaddar dheeri ah laga yeesho biyaha dhulkaasi fariistay,wuxuuna si gaar ah ugu digay dadka reer guuraaga ah ee inta badan ka dhaansada meelaha biyo qabatinka leh.

“Dadka waxaan u sheegaynaa meel walba waxaa yaalla bakhti,xooluhu muddo ayey soo dhimanayeen.Jiilaalkii, sidaad ogtihiin, meel kasto oo godan amma balli ha ahaato amma dooxo ha ahaatee xoolo bakhtiyey baa yaalla.Geel ha noqdo,ari ha noqdo, xayawaan kale ha noqdo.kuwo xataa doofaar ku bakhtiyey ayaa jira oo la soo gudbiyey.Waa in dadku ka digtoonaadaan! Cabbitaanka biyaha roobka waan ognahay in ay oommanyihiin,awood haddii ay u heli iska kariyaan,haddii kalena biyaha meelaha gelaayaa in ay ka digtoonaadaan!!”,ayuu yiri Ceerow.

Dhinaca kale wuxuu ka digniin taas lamid ah ka bixiyey biyaha roobabka hore ee gelaya baraagaha laga cabbo,kuwaasi oo uu sheegay in ay soo qaataan wasakh iyo qashin badan oo laga yaabo in ay qaarkood ku jiraan bakhti xoolaad iyo mid dugaag oo ay ka dhalan karaan cudurro halis ah,maadama kannaalada baraagaha aan muddo dheer la hagaajin,sidoo kalena ay ku furanyihiin dooxooyinka iyo meelaha biyo dhaca ah.

“barkadaha laftooda biyaha gelaya ee hore waxa weeye xooggoodu waxay soo qaadanayaan markii hore haddii aan la hagaajin kannaalka amma biya raaciisa la hagaajin in ay dhintaa keenaan.cudurro ayey keenayaan shuban bay la imaanayaan calool-xanuun bay la imaanayaan,siiba dadka tabarta daran ee difaacoodu liito” ayuu yiri Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ceerow.

