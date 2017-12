Posted by P2

(Dhegayso) Maamulka degmada Gaalkacyo iyo nabaddoonada gobolka Mudug oo gacanta kusoo dhigay dadkii ka dambeeyay dil ka dhacay bariga Gaalkacyo.

Gaalkacyo (Puntlandi) Maamulka degmada Gaalkacyo iyo nabadoonada gobolka Mudug, ayaa gacanta kusoo dhigay dadkii ka dambeeyay dil habeen hore ka dhacay degaano kuyaala bariga gobolka Mudug, halkaas oo horey ay uga dhaceen colaado salka ku haya aanooyin qabiil.

Nabadoonada oo warbaahinta kula hadlay magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay in iyagoo illaalinaya heshiiskii lagu kala saxiixday Gaalkacyo, ay soo qabteen dhowr nin oo loo xiray dilka nin kasoo jeeda koonfurta Gaalkacyo, oo lagu dilay bariga gobolka Mudug.

Nabadoonadu waxay cadeeyeen inay dhinac Puntland ka go’an tahay inay ilaalindoonaan heshiiskii la kala saxiixday sidii horey loogu yaqaanay, waxayna¬†sheegeen¬†inay mar walba dhibaato dhacayso, laakiin loo baahan yahay in nabadda loo dhabar adaygo, dambiilahana aan laga harin.

Duqa degmada Gaalkacyo, Maxamuud Yaasiin Tumey ayaa ugu baaqay saraakiisha labada dhinac ee heshiiska qeybta ahaa inay ka hor tagaan in mar dambe aanu dhicin colaad ama gacan bir ah ku qabtaan dadka maleegaya inay heshiiska carqaladeeyaan.

