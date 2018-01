Posted by P2

(DHEGAYSO) Shacabka Tukaraq,” Waligeen SNM nama gumaysan, waana ka saaridoonnaa dhulkeena .

Shacabka degmada Tukaraq ee gobolka Sool, ayaa si adag uga jawaabay hadal kasoo yeeray Horgal Saleebaan Koore oo maamulka Hargeysa ugu magacaaban wasiirka biyaha, kaasoo maalintii shalay warbaahinta ka sheegay Tukaraq iyo Taleex in ay raacsan yihiin maamulka Hargeysa.

Shacabku waxay sheegeen horgalkaan inuu ahaa raggii colaada dhex dhigay beesha uu kasoo jeedo ee Nuur Axmed kadibna u bariis doontay maamulka Hargeysa oo uu haatan katirsan yahay.

Dadka reer Tukaraq ayaa dhinaca kale raali galin kasiiyay Puntland iyo shacabkeeda gefka iyo aflagaadada kasoo yeeray Horgal Saleebaan koore waxayna xasuusiyeen in shacabku reer Tukaraq yihiin shacab reer Puntland ah oo aan waligood la gumaysaysan

“Dagaal run ah ayaanu galidoonaa, Tukaraqna uma soconee waxaan u soconaa meeshii aanu lahaan jirtaynay,” ayuu yidhi mid kamid ah dadka degaanka.

Halkaan hoose ka dhegayso .

Cabdikariin Saalax

Puntlandi.com

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.