Posted by P2

(Dhegayso) Taliye Gorod,” Gaalkacyo waxay u xasili la’dahay is aaminaad ayaan jirin.

Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Cabdiweli Gorod, ayaa ku sugan magaalada Gaalkacyo wuxuuna halkaas u tagay sidii uu uga qeyb qaadan lahaa nabadaynta Gaalkacyo.

Taliyaha oo dhinaca Galmudug la hadlayay ayaa sheegay inay jirto is aaminaad la’aan ka dhex taagan bulshada magaalada Gaalkacyo, taasoo soo celcelisa colaadaha gobolka.

Wuxuu sidoo kale sheegay ina jirto wax kala tabasho in dhinac dhinaca kale uu wax ka tabanayom arrintaasna loo baahan yahay in meesha laga saaro.

Halkaan ka dhegayso codkiisa.

Taliyaha-Ciidanka-Xooga-Dalka-sax

Puntlandi.com

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.