(DHEGAYSO) Wasaaradda haweenka Puntland oo guul ka gaartay dagaalka joojinta gudniinka Fircooniga.

Garowe (Puntlandi) Wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska ee dowladda Puntland, ayaa maanta shaacisay in guul muhiim laga gaaray dagaalka ku saabsan joojinta Gudniinka Fircooniga ah (FGM ), kaasoo horey looga mamnuucay deeganada Puntland.

Wasiirka haweenka Puntland Maryan Axmed Drs. ed Cali, oo ka hadlaysay munaasabad lagu xusayay maalinta ciribrtirka gudniinka Fircooniga ah, ayaa sheegtay inuu uga aad yaraaday caado dhaqameedka gudniinka Fircooniga gudaha Puntland, inkastoo ay tilmaamtay in loo baahan yahay tilaabooyin dheeraad ah si loosoo gabagabeeyo.

Drs. Maryan Axmed Cali waxay sheegtay in qaar badan oo kamid ah haweenkii sameyn jiray gudniinka Fircooniga in ay joojiyeen oo ay qaateen talooyinkii iyo wacyi galintii ay dowladdu siisay, Waxay sidoo kale sheegtay inay jiraan kuwo kale oo weli sameeya gudniinkaan.

Wasiirka haweenka waxaa kale oo ay sheegtay in golaha xukuumada ay meel mariyeen, madaxweynuhuna uu saxiixay siyaasada mamnuucida  guud ahaanba gudniinka gabdhaha, laakiin waxay sheegtay tilaabada kaliya ee dhiman inay tahay in barlamaanku meel mariyo.

“Gudniinku waa faquuq iyo dhibaato jir ahaan iyo maskaxiyan dhaawac ku ah caafimadka gabdhaha, haddii aynu joojino waxaa noo badbaadidoona mustaqbalka gabdhaheena iyo dhaqaalaha qoysaskeena uga baxa dhibaatooyinka laga dhaxlo gudniinka Fircooniga,” ayay tidhi, wasiirka haweenka oo lafteedu sheegtay inay dhibbane u tahay G. fircooniga.

