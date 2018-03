Posted by P2

(Dhegeyso) Deegaano ka tirsan Gobaladda Bari iyo Karkaar oo xaalad biyo la,aan laga soo sheegayo

Deegaanka Ceelgaal oo u dhaxaysa Caluula iyo Qandala ayaa waxaa laga soo sheegayaah xaalad biyo yari ah kadib markii uu fariistay ceel biyoodkii ay dadka iyo xooluhu ka cabijireen.

Ceelbiyoodka deegaanka oo ah Deegaanka kala qaybiya Degmooyinka Caluula,Baargaal iyo Qandala ayaa waxaa uu biyo u ahaa qoysaska reer guuraaga ah iyo ilaa 70 tuulo oo degmooyinkaas hoos taga.

Dadka iyo xoolaha ayaa haatan waxaa ay ka cabanaa hal ceelbiyood oo xarig looga cabo kaasoo maalinba maalinka ka danbaysa sii biyo Yaraynaya.

Maxamed Jaamac Togax oo kamid ah Odayaasha deegaankaas oo la hadlay raadyaha Garowe ayaa sheegay in 48-ka saac ee soo soo cotah laga cabsi qabo inay xaaladu ka sii darto.

Maxamed Jaamac ayaa ugu baaqay Dowladda Puntland iyo Hay,adaha Caalamiga ah inay wax ka qabtaan xaaladda biyo la,aaneed ee ka jirtah deegaankaasi.

Halkaan hoose ka dhegeyso Waraysiga.

