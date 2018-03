Posted by P2

(Dhegeyso) Qaar kamid ah Wasiiradda Puntland oo bacda Madow laga fiiqay

Taliska qaybta Booliska Gobalka Nugaal ayaa ka warbixiyey howlgalo falal amni daro oo habaynadii u danbeeyey ka dhacay Magaalada Garoowe iyo Howlgalo ay ciidanka amaanku sameeyeen.

Taliyaha Qaybta Booliska Gobalka Gaashaanle Sare Nugaal Faarax Cabdiraxmaan Warsame Galangooli oo waraysi siiyey Radio Garoowe ayaa sheegay falalkaas amni daro ay u soo qabteen dhalinyaro ku howlanaa ayna ku daba joogaan kuwo kale.

Taliyaha ayaa sheegay in ciidanka amaanku ay sidookale gacanta kusoo dhigeen nin bilowgii asbuucaan dil ka gaystay gudaha Magaalada Garoowe kaas oo dilay wiil dhalinyaro ahaa.

Taliyaha qaybta Booliska Gobalka Nugaal Gaashaane Sare Faarax Galangooli ayaa intaa ku daray inay bilaabeen howlgalo lagula dagaalamayo baabuurta bacaha Madow,isagoo sheegay inay ka fiiqeen qaar kamid ah Masuuliyiinta Puntland.

Magaaladda Garoowe ee Caasimadda Puntland ayaa todobaadyadii u danbeeyey waxaa kusoo batay dhalinyaro xiliyadda habaynkii ka gaysanaya falal amni daro iyo gaadiidka bacaha madow.

