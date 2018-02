Posted by P2

(Dhegeyso)Taliyaha Ciidanka Asluubta Puntland oo Hambalyo u diray Ciidanka Asluubta Puntland

General Cali Nuur Cumar, Taliyaha ciidanka Asluubta Puntland ayaa hambalyo u diray qaybaha kala duwan ee Ciidanka Asluubta 48 guuradii kasoo wareegatay xuska Maalinta Ciidanka Asluubta oo ku beegan 22-February sanadkii 1970kii.

“Sanadguurada 48aad ee kasoo wareegtay markii la aas-aasay Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed awgeed, waxaan Hambalyo leeyahay, Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed Gaar ahaan Puntland, iyo dhammaan Ummadda Soomaaliyeed inay horumar ku gaaraan Sanadkan kiisa kale” ayuu yiri Sareeyo Guud Bashiir.

48-kii Sana ee uu soo jiray Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed ayaa waxa uu soo maray marxalado kala duwan, iyadoo wixii ka dambeeyay 1991-kii oo ah xilligii ay meesha ka baxday Dowladdii Milliterigana uu talisku marayo heerkii ugu tayada wacnaa.

Taliyaha Ciidanka Asluubta Puntland General Cali Nuur Cumar

