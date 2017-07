Posted by GW1

Dowladda Qatar oo xaqiijisay in Imaaraadka Carabtu jabsaday Wakaaladda Wararka Qatar.

Wasaaradda Arrimaha Gudaha Qatar ayaa caawo ku dhawaaqday in dadkii jabsaday Wakaaladda Warar dalkaasi ay adeegsanayeen khadka Internet-ka Imaaradka Carabta,taasi oo caddayn cad u ah sida wasaaraddu sheegtay in Imaaraadka Carabtu ka dambeeyey weerarkii Internet-ka ee lagu jabsaday Wakaaladda Qatar.

Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Qatar Abdullaahi Al-miftah oo shir jaraa’id u qabtay weriyaasha aya sheegay in kooxda baaritaanka ee loo xil-saaray dhacdadii lagu jabsaday Wakaaladda Qatar ay xaqiijiyeen in weerarka laga soo qaaday dhinaca Imaaraadka Carabta.

Dhinaca kale madaxa Guddiga baaritaanka weerarkaasi Ali Mohammed Al-mahdi ayaa sheegay in dadka jabsaday wakaaladda ay adeegsanayeen IP Adress asal ahaan ka soo jeeda dalka Imaaraadka carabta,wuxuuna tilmaamay in haatan aan wax shaki ah ku jirin wararka sheegaya in weerarka laga soo qaaaday dhanka UAE.

Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa hore u beenisay war lagu daabacay Wargeska WashingtonPost oo laga soo xigtay sirdoonka Maraykanka,islamarkaana sheegayey in Imaaraadka carabtu ka dambeeyo dhacdadii lagu jabsaday wakaaladda Warar Qatar.

