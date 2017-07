Posted by GW1

Fahad Yaasiin oo shaqo-joojin ku sameeyey xoghayihii Farmaajo.

Warar soo baxay ayaa sheegaya in Agaasimaha Madaxtooyada Soomaaliya Fahad yaasiin uu shaqo-joojin ku sameeyey xoghayihii madaxweyne farmaajo;Xabiib Maxammed cigaal,kadib markii uu muran soo kala dhex galay,iyadoo labada ninba aad ugu dhowyihiin madaxweyne Farmaajo.

Fahad Yaasiin ayaa sida wararka la helayo sheegayan wuxuu warqad u gudbiyey ilaalada madaxtooyada isagoo ku wargeliyey in aan loo ogolaan xabiib in uu soo galo gudaha xarunta madaxtooyada.

Xogta ay helayso Puntlandi ayaa xaqiijinaysa in Mr:xabiib uu dhowaanba ku sugnaa xaalad go’doon ah oo kaga timid Fahad Yaasiin iyo saraakiil kale oo ka agdhow,kuwaasi oo cadaadis ku saaray in uusan far dhaqaajin.

Xabiib ayaa si qarsoodi ah saaka garoonka uga dhoofay sida ay xogtu tilmaamayso,isagoo ku sii jeeda magaaladaNairobi ee caasimadda dalka kenya

puntlandi.com