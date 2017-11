Golaha Wasiirada Jubbaland oo Ansixiyay Miisaaniyada Sanadka 2018 kana hadlay sababta loo baajiyay Ciyaarahii Dowlad Goboleedyada ee lagu qaban lahaa Kismaayo.

Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta shir gudoomiyay kulanka golaha Wasiirada Jubbaland oo lagaga hadlay qodobo kala duwan.

Ugu horayn Wasiirka Amniga mudane Cabdirashiid Janan ayaa laga dhagaystay xaaladaha amniga ee deegaanka iyo waxyabahii ugu danbeeyay.

Wasaarada Beeraha ayaa soo bandhigtay qorshe ay doonayso in lagu xakameeyo cabashooyin ka jira dhul beereedyo kala duwan waxaana wasaaradu ay sheegtay in ay wado samaynta sharci la xiriira hananka dhul Beereedyada deegaanka ayna dhawaan golaha hor keeni doonto.

Sidoo kale wasaaradaha Cadaalada iyo Caafimadka ayaa laga dhagaystay hananka shaqo ee wasaaradaha .

Wasaarada Dhalinyarada iyo Ciyaaraha ayaa iyana faah faahin ka bixisay sababaha ay uga noqotay qabashada tartanka Ciyaaraha Dowlad Goboleedyada dalka oo lagu waday in dhawaan lagu qabto Kismaayo.

Mudane Cabdiwaaxid Axmed Yare wasiirka dhalinyarada iyo Ciyaaraha ayaa sheegay in wakhtiyadii lasoo dhaafay ay dadaal xoog leh ugu jireen sidii ay Ciyaarahu u qabsoomi lahayeen balse dhismaha aan wali dhamaan ee kasocda garoonka kubada cagta ee Waamo uu sabab u noqday in wasaarada dhalinyarada iyo Ciyaaraha Federaalka ay ku war galiyaan in aan hada lagu qaban Karin tartanka Dowlad Goboleedyada isla markana ay diyaar u tahay Jubbaland in meel walba oo lagu qabto ay ka qayb gasho.

Wasiirka Maaliyada mudane Cabdirashiid Jire Qalinle ayaa golaha u qaybiyay qoraalka miisaaniyada 2018 iyo qorshe hawleedka wasaarada iyadoona dood dheer kadib ay golahu anisixiyeen.

Miisaaniyada Sanadka Cusub ee 2018 ayaa ka badan midi sanadkii hore la meel mariyay iyadoo xooga lagu saaray dhismaha iyo Taakulaynta Ciidanka qalabka sida.

